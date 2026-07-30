Paciente de Rondônia que recebeu fígado no Acre foi transportado pelo Ciopaer

Operação aérea entre Porto Velho e Rio Branco garantiu que o transplante fosse realizado

De acordo com o comandante Felipe Thomas Oliveira, piloto da aeronave de asa fixa do Ciopaer, a equipe recebeu a demanda por volta das 22h e iniciou a operação horas depois. — Foto: Reprodução

O paciente de Rondônia que recebeu um transplante de fígado no Acre nesta quinta-feira (30) veio para o estado após uma operação logística que contou com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O órgão foi captado em Porto Velho (RO) e transportado pela equipe do Ciopaer até Rio Branco, onde foi implantado em Valério Bryk, de 54 anos, diagnosticado com hepatocarcinoma, um tipo de câncer no fígado.

A missão foi acionada na noite anterior e a aeronave decolou durante a madrugada para garantir que o fígado chegasse dentro do prazo necessário para o procedimento.

De acordo com o comandante Felipe Thomas Oliveira, piloto da aeronave de asa fixa do Ciopaer, a equipe recebeu a demanda por volta das 22h e iniciou a operação horas depois.

“De pronto já atendemos, decolando por volta das 2h45 da manhã de Rio Branco até Porto Velho para que a equipe médica da saúde pudesse captar o órgão. É muito importante essa parceria entre Sejusp e Sesacre, por meio do Ciopaer, para que mais vidas sejam salvas”, afirmou.

O cirurgião de transplantes da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), Leonardo Toledo, destacou que o apoio aéreo foi fundamental para garantir a chegada do órgão ao paciente.

“Contamos com o apoio do Ciopaer numa cirurgia de captação de órgãos. Trouxemos um fígado que vai ser implantado agora num paciente que já está aguardando, já está internado aguardando a cirurgia. Toda essa logística é extremamente importante para que a gente possa efetivar mais órgãos para fazer transplantes”, explicou.

A atuação conjunta entre as equipes de segurança e saúde tem sido essencial para viabilizar transplantes no estado, permitindo o transporte rápido de órgãos e aumentando as chances de atendimento aos pacientes que aguardam pelo procedimento.