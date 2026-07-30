Prefeitura realiza II Ciclo Formativo do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, encerrou nesta quarta-feira, 29, no Projeto Rondon, o II Ciclo Formativo do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). A iniciativa reuniu professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede municipal em mais uma etapa de fortalecimento da alfabetização e da melhoria da qualidade do ensino.

A formação foi promovida pela equipe do Departamento de Suporte ao Ensino Fundamental e ocorreu nos períodos da manhã e da tarde, com atividades desenvolvidas simultaneamente em duas salas temáticas com dois dias de duração. Os professores do 1º e 2º anos participaram da formação “Fundamentos da Linguagem na Alfabetização: leitura, escrita e oralidade”, enquanto os docentes do 3º ao 5º ano acompanharam a temática “Do Planejamento à Aprendizagem: caminhos para consolidar a leitura e a escrita”.

Além das atividades formativas, os professores do 2º ano participaram de um momento de acolhimento, durante o qual receberam o caderno “De Olho na Alfabetização”, material elaborado pela equipe de assessores pedagógicos do Ensino Fundamental para apoiar o trabalho em sala de aula. Também foram entregues os cadernos impressos dos estudantes e o Caderno de Sequências Didáticas do Professor. Ao todo, mais de 800 cadernos foram distribuídos às turmas de 2º ano da rede municipal.

O diretor de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, Claudeir Araújo, destacou que investir na formação continuada dos professores é uma das principais estratégias para garantir melhores resultados no processo de alfabetização das crianças.

“Cada momento de formação representa um investimento direto na aprendizagem dos nossos estudantes. Quando fortalecemos o trabalho do professor, fortalecemos também a qualidade da educação oferecida nas escolas. Quero agradecer a todos os professores pela participação, pelo comprometimento e pela dedicação demonstrados nesses dois dias de formação. Tenho certeza de que todo esse conhecimento será levado para a sala de aula e fará diferença na vida das nossas crianças”, afirmou.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom