Palco Aquiry conecta ancestralidade, música e futuro no Inova Amazônia Summit

Além de reunir painéis sobre bioeconomia, Amazônia, inovação e empreendedorismo, o Inova Amazônia Summit 2026, realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Acre, também traz cultura ao público.
No Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac), o evento começou nesta quinta-feira (17) e segue até sábado (19), com uma programação repleta de painéis, aulas, apresentações e conexão com empreendedores.
A cultura amazônica ganha destaque no Palco Aquiry, localizado próximo à Feira de Gastronomia. No local, o Sebrae preparou um festival de atrações musicais com o melhor dos saberes ancestrais, ritmos regionais e conexões latinas.
O gestor de economia criativa do Sebrae Acre, Diogo Soares, explicou como foi o processo de curadoria das apresentações culturais.
“Quando começou a organização do Inova Amazônia Summit tinha essa ideia da gente fazer uma parte cultural e desde o começo tinha a ideia de ser no palco. Quando eu entendi qual era o conceito do evento, que era exatamente de entender de onde a gente veio e apontar pra onde a gente quer ir, ou seja, conectar o ancestralidade ao futuro, passando pela inovação pelos negócios pela bioeconomia, eu pensei em uma curadoria que fosse representativa da Amazônia e com artistas que estão próximos da nossa fronteira”, explicou.
Diego destacou, ainda, que cada noite de programação terá uma temática diferente. “A gente chegou nesses nomes a partir da sua carreira e na sua contribuição do Estado para representatividade do Estado e da Amazônia porque é uma programação internacional. A gente privilegiou os artistas locais. Era a oportunidade que a gente tinha de mostrar que a música autoral da Amazônia é potente. Além disso, a nossa abertura tinha que conectar tudo isso também”, disse.
O show de abertura, no dia 17, foi por conta do rapper Kaemizê, referência do hip hop acreano. O artista fala sobre identidade e transformação social em suas produções.
Na sequência, Mestra Zenaide Pereira também subiu ao palco. A artista é considerada guardiã dos saberes e dos ritmos da floresta.
Quem encerrou as apresentações do primeiro dia foi a liderança espiritual Mapu Huni Kuin, que leva o canto ancestral a nível internacional com parcerias como o DJ Alok.
Confira a programação completa do Palco Aquiry:
Quinta-feira, 17 de setembro: “O futuro é ancestral”
A noite de abertura abre espaço para a ancestralidade, cantos e saberes da floresta
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20h30 – 21h00: O futuro é ancestral com o rapper acreano Kaemizê.
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21h00 – 21h30: O futuro é ancestral com a Mestra Zenaide Parteira – Mulher Vagalume.
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21h30 – 22h00: O futuro é ancestral com a apresentação da liderança espiritual e musicista Mapu Huni Kuin.
Sexta-feira, 18 de setembro: “Noite Amazônia Latina”
Na sexta-feira, o palco celebra a integração pan-amazônica com ritmos e sons transfronteiriços:
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19h30 – 20h30: Noite Amazônia Latina com o grupo acreano Caldo de Piaba.
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20h30 – 21h30: Noite Amazônia Latina com a banda peruana Cheguere (Peru).
Sábado, 19 de setembro: “Conexão Acre-Rondônia”
O encerramento do evento traz o encontro cultural da região Norte para marcar o último dia do festival:
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20h00 – 21h00: Conexão Acre-Rondônia com a artista Marcela Bonfim (Porto Velho/RO).
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21h00 – 22h00: Conexão Acre-Rondônia com a banda acreana Os Descordantes.