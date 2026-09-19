O painel teve como tema central comparar o sucesso do Vale do Silício com os recursos da Amazônia/Foto: Emerson Rodrigo

Transformar o gigantesco potencial da biodiversidade amazônica em um polo global de inovação e desenvolvimento sustentável foi o tema central do painel dedicado à criação do chamado Vale do Silício Verde.

O painel, que integra a programação do Inova Amazônia Summit 2026, reuniu lideranças do setor de tecnologia e representantes da academia para debater diretrizes práticas de fortalecimento do ecossistema de inovação regional. O evento é realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Acre e segue até 19 de setembro.

O diretor técnico do Sebrae no Acre, Kleber Campos, explicou que o objetivo central da discussão foi traçar um comparativo direto com o ecossistema maduro e bem-sucedido da Califórnia para entender como adaptar essa dinâmica à realidade local.

“Como que a gente poderia transformar a nossa Amazônia em um Vale do Silício Verde? Usando os elementos, a universidade como centro de conhecimento, centro de pesquisa, os empreendedores como investidores, como ideias de negócio, os investidores em si usando o capital de risco para alavancar os negócios e o ecossistema de inovação. A partir disso você tem um ambiente favorável para ter um Vale do Silício Verde”, explicou sobre a ideia principal do painel.

Por sua vez, a vice-reitora da Universidade Federal do Acre (Ufac), Almecina Balbino, complementou o debate enfatizando que, embora a estrutura do modelo norte-americano sirva de inspiração, a região possui um diferencial competitivo incomparável.

“A gente quis fazer uma comparação do sucesso do empreendedorismo no Vale do Silício, mas com a nossa Amazônia. Nós falamos que não temos como comparar, mas temos como adaptar, porque nós somos muito mais ricos do que o Vale do Silício, porque nós temos a biodiversidade, que vai desde a parte de alimentos, produtos e serviços”, destacou.

A vice-reitora afirmou o evento deve servir bons frutos em todas as áreas, tanto com pesquisadores, empreendedores e comunidade em geral.

Além do Sebrae e Ufac, participaram ainda José Menezes, da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), e Deolinda Ferreira, da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec).

Conteúdo Original / Fonte: Ascom