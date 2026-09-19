“A inovação é ancestral” foi tema do painel/Foto: Pedro Nascimento

Durante a palestra Magna “A inovação é ancestral: conhecimentos tradicionais, sociobioeconomia e conservação da floresta”, realizada no auditório da Universidade Federal do Acre na tarde desta sexta-feira (18), o Sebrae trouxe a participação especial de Kaká Werá Jecupé, escritor indígena de origem Tapuia e acolhido pelo povo Guarani.

Em sua trajetória como conferencista e educador, Kaká Werá aborda temas relacionados à cultura indígena, diversidade, sustentabilidade, ancestralidade, desenvolvimento humano, propósito, liderança e construção de uma cultura de paz, conectando conhecimentos tradicionais aos desafios contemporâneos.

“Como o tema do Summit é justamente inovação e sustentabilidade, eu procurei trazer primeiro as experiências do próprio Acre, que é muito rica. O Acre é inspirador em termos de tecnologias sociais para gerar economia criativa e sustentável. Isso acaba se perdendo no meio dos diversos obstáculos de fronteiras e comunicação, mas o Acre no que se refere às populações tradicionais, ribeirinhas, povos indígenas, já é um exemplo”, disse.

Jecupé conta ainda que buscou trazer ao público do evento exemplos de práticas produtivas baseadas em princípios filosóficos e visões que regem a cultura ancestral.

“O princípio do cuidado, gera o manejo responsável, onde a mãe terra não é vista como um recurso a ser explorado, mas uma fonte a ser preservada e cuidada, com o princípio do respeito à diversidade, que propõe e abre espaço para você ter produtos diversos que encantam, não como folclore, mas como saber”, completou o palestrante.

A estudante e produtora rural Adsangela da Silva Carvalho, conta que a palestra trouxe uma nova visão em relação ao trabalho que ela realiza no campo.

“Eu achei bem interessante o que ele trouxe sobre esperar uma parte da terra descansar pra poder voltar a trabalhar nela. Às vezes a gente quer desmatar porque aquela terra está verde, está nova, e porque a outra já não está servindo, mas aí no caso que nem ele falou, tem que deixar ela descansar”, contou a estudante.

Já para a estudante Kethelen Vitória Reis, o que mais chamou a atenção foi o alerta para a preservação ambiental.

“O que foi falado na palestra foi sobre a inovação e a raiz, que a gente tem sim que ter uma inovação, mas a gente sempre precisa preservar a nossa raiz, que a nossa raiz é o que a gente tem como cultura e a gente tem que dar valor”, completou.

Sobre o palestrante

Kaká Werá Jecupé é escritor, ambientalista, educador e conferencista indígena de origem Tapuia, acolhido pela comunidade Guarani, com a qual desenvolveu uma extensa trajetória de pesquisa histórica, linguística e cultural. É fundador do Instituto Arapoty, organização dedicada à valorização e difusão dos saberes e valores ancestrais dos povos indígenas.

Considerado um dos precursores da literatura indígena no Brasil, é autor de obras como A Terra dos Mil Povos, Tupã Tenondé, Oré Awé – Todas as Vezes que Dissemos Adeus e As Fabulosas Fábulas de Iauaretê. Sua produção literária e sua atuação educativa contribuem para ampliar o conhecimento sobre a história, a cultura e a visão de mundo dos povos originários.

Em sua trajetória como conferencista e educador, Kaká Werá aborda temas relacionados à cultura indígena, diversidade, sustentabilidade, ancestralidade, desenvolvimento humano, propósito, liderança e construção de uma cultura de paz, conectando conhecimentos tradicionais aos desafios contemporâneos.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom