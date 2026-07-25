25/07/2026
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Para pedir perdão à esposa, cantor para rua com carro de som e fogos

Declaração pública de reconciliação contou com balões e música

Por Redação ContilNet 25/07/2026 às 13:02
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Para pedir perdão à esposa, cantor para rua com carro de som e fogos
Artista organizou homenagem romântica com balões, música e queima de fogos no meio da rua/ Foto: Reprodução

O cantor Duquinha chamou a atenção de moradores e pedestres ao interromper o trânsito de uma rua em um bairro de João Pessoa (PB) para pedir perdão à esposa. A iniciativa de reconciliação contou com a contratação de um serviço de carro de som de homenagem, ornamentado com balões e queima de fogos de artifício.

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Após ter o pedido de desculpas aceito, Duquinha presenteou a companheira com cartões de crédito/ Foto: Reprodução

O artista utilizou o sistema de som para proferir uma declaração de amor em público, acompanhada por trilha sonora romântica. Diante do gesto e da mobilização no local, a companheira aceitou o pedido de desculpas e selou a paz com o cantor perante os vizinhos e curiosos que acompanhavam a cena.

Ocorrência registrada na capital paraibana movimentou vizinhos e gerou repercussão nas redes/ Foto: Reprodução

Para celebrar o reatamento do relacionamento e agradar a esposa após o perdão concedido, Duquinha entregou cartões de crédito diretamente nas mãos da amada. A cena do pedido de desculpas e a reação do casal circularam e geraram repercussão nas redes sociais.

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