Influenciadora abre barbearia nudista com atendimentos de até R$ 4 mil

Natural do Pará, empresária reside atualmente na capital catarinense, onde o negócio foi instalado/ Foto: Reprodução

A influenciadora digital e empresária paraense Daniella Motta ganhou repercussão nas redes sociais ao lançar um modelo de negócio incomum no mercado de estética masculina: uma barbearia nudista. O estabelecimento está instalado em Florianópolis (SC), cidade onde a criadora de conteúdo reside atualmente.

A proposta do espaço é fundamentada na ausência de vestimentas por parte da equipe de atendimento. De acordo com a proprietária, todos os funcionários da casa prestam os serviços completamente sem roupas. Para os clientes, contudo, a adesão ao nudismo durante o atendimento é opcional.

Com foco em exclusividade e privacidade, o estabelecimento funciona mediante agendamentos individuais. A cartela de serviços e pacotes oferecidos no local conta com valores variados, podendo atingir até R$ 4 mil, a depender das especificidades e do tipo de procedimento contratado pelo frequentador.

A iniciativa chamou a atenção de internautas e gerou debate nas plataformas digitais sobre inovação em serviços estéticos, privacidade e modelos de negócios voltados ao público adulto.