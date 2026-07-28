PMAC declara três novos aspirantes e oficializa promoção de capitã em Rio Branco

Formandos do Curso de Formação de Oficiais receberam a espada do oficialato

Solenidade no Colégio Militar Tiradentes marcou a formação da turma do CFO 2024–2026/ Foto: Ascom

A Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou, na tarde desta segunda-feira, 27, no Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET), a solenidade de declaração de três novos aspirantes a oficial, concluintes do Curso de Formação de Oficiais Combatentes (CFO/PMAC 2024–2026), e a promoção da tenente Patrícia Costa ao posto de capitã, por antiguidade.

A cerimônia contou com a presença da comandante-geral da PMAC, coronel PM Marta Renata Freitas, e do subcomandante-geral, coronel Kleison Albuquerque, além de oficiais, praças, familiares e convidados.

Durante o rito militar, os formandos devolveram o Espadim Tiradentes e receberam a espada de oficial, símbolo do ingresso no oficialato e do compromisso com a liderança e a missão de servir à sociedade acreana.

O aspirante a oficial Adam Anastácio destacou o compromisso da turma com a instituição. “Estamos prontos para contribuir com trabalho, respeito e dedicação. Iniciamos uma nova etapa da carreira, preparados para aprender e servir da melhor forma possível”, disse.

Promovida ao posto de capitã, Patrícia Costa agradeceu pela conquista e reforçou seu compromisso com a corporação. “Recebo esta promoção com gratidão e humildade. É o reconhecimento de uma trajetória de dedicação e renovo meu compromisso de continuar servindo à Polícia Militar com ética e responsabilidade”, destacou.

Para a comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata, a solenidade representa o fortalecimento da instituição.

“Hoje celebramos o reconhecimento de uma trajetória de dedicação e o início de novas carreiras no oficialato. Tenho a certeza de que esses militares seguirão honrando a farda, exercendo a liderança com responsabilidade e fortalecendo ainda mais a Polícia Militar do Acre em sua missão de servir e proteger nosso povo”, concluiu.