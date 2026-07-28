28/07/2026
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Turista paga R$ 40 por caipirinha e tem R$ 8,5 mil cobrados em golpe

Suspeito foi preso em flagrante pela Delegacia de Apoio ao Turismo após a vítima reconhecer o vendedor

Por Fhagner Soares, ContilNet 28/07/2026 às 06:03
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Turista paga R$ 40 por caipirinha e tem R$ 8,5 mil cobrados em golpe
Investigação apura se o estelionatário faz parte de uma rede voltada a lesar visitantes na orla carioca/Foto: Reprodução

Um turista polonês foi vítima do chamado “golpe da maquininha” na tarde de segunda-feira (27/7) ao comprar uma caipirinha no valor de R$ 40 na orla da praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ao conferir a transação efetuada no cartão de crédito, a vítima constatou uma cobrança indevida de R$ 8,5 mil.

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Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, os criminosos tentaram realizar outras três transações seguidas com o mesmo cartão. Somadas, as tentativas frustradas ultrapassavam o montante de R$ 34 mil.

Assim que foi notificada do crime, uma equipe da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) iniciou diligências na região da praia. Os agentes localizaram o vendedor apontado como autor da fraude, identificado como Geovani Moisés da Silva dos Santos.

O turista polonês compareceu à delegacia e fez o reconhecimento imediato do homem responsável pela operação financeira abusiva.

Geovani foi conduzido à sede da Deat e autuado em flagrante pelo crime de estelionato. Conforme os dados levantados pela investigação, o acusado já possui antecedentes criminais por porte de drogas.

A Polícia Civil mantém as apurações para identificar se o acusado atuava com outros integrantes na orla e se mais visitantes foram lesados pelo mesmo grupo.

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