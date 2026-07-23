Polícia Civil investiga cinco funcionários de creche após morte de bebê de 1 ano

Polícia Civil investiga diretora, coordenadora, docentes e funcionário por homicídio culposo/ Foto: Reprodução

– A Polícia Civil do Estado de São Paulo instaurou inquérito para apurar a conduta de cinco funcionários da Creche Luz do Brás, localizada na região central da capital paulista, após a morte de um bebê de 1 ano e 4 meses ocorrida na manhã desta quarta-feira (22/7). A vítima participava de uma atividade recreativa quando ficou com a cabeça presa no espaço entre uma grade de proteção e a parede do imóvel.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), estão sob investigação a diretora, a coordenadora, uma professora, uma pedagoga e um quinto funcionário da instituição de ensino.

Conforme os registros do boletim de ocorrência, o bebê se aproximou da estrutura instalada junto à alvenaria e acabou preso. O socorro prestado pelos funcionários da creche ocorreu cerca de sete minutos após o incidente.

Na sequência, a equipe da instituição buscou auxílio de policiais militares que realizavam patrulhamento Ostensivo na região para o transporte emergencial da criança. O bebê foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Mooca, onde a equipe médica confirmou o óbito.

A ocorrência foi tipificada como homicídio culposo — quando não há a intenção de matar — e é apurada pelos agentes do 8º Distrito Policial (Brás). A Polícia Civil solicitou a realização de perícia técnica no local ao Instituto de Criminalística (IC), além de exames necroscópicos ao Instituto Médico Legal (IML), a fim de instruir os laudos que vão determinar as circunstâncias exatas da morte.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que está prestando assistência aos familiares da criança e cooperando com o trabalho das autoridades policiais. O órgão municipal declarou ainda que adotará as sanções e medidas cabíveis após a conclusão oficial das apurações.