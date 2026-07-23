Quinta-feira traz instabilidade, queda nas temperaturas e chance de chuva forte no Acre

Ventos de sudeste aumentam a umidade e trazem possibilidade de temporais isolados

Rio Branco-Foto: Ramom Aquim

A quinta-feira (23/7) será de tempo instável e com temperaturas mais amenas em relação aos dias anteriores no Acre, segundo o meteorologista Davi Friale, no portal O Tempo Aqui. Apesar do predomínio de sol entre nuvens na região, o fluxo de ventos vindos do quadrante sudeste aumenta a umidade e a possibilidade de pancadas de chuva pontualmente intensas em diversas áreas do estado.

O padrão de tempo quente com chuvas isoladas estende-se também a Rondônia, áreas do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e regiões da Bolívia e do Peru.

Leste e Sul (Microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): Predomínio de tempo instável, com sol, variação de nuvens e ocorrência de chuvas pontuais, que podem ser intensas em algumas localidades. Há média probabilidade de chuvas fortes e baixa probabilidade de temporais ou ventos perigosos. Os ventos sopram de fracos a calmos, da direção sudeste com variações de sul e leste. A umidade relativa do ar fica elevada, oscilando entre 90% e 100% ao amanhecer e variando entre 55% e 65% no período da tarde.

Centro e Oeste (Microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): Tempo quente e instável, com sol, nuvens e pancadas de chuva isoladas, com chance de episódios pontualmente fortes. A probabilidade de chuvas intensas e temporais é média. Os ventos sopram de fracos a calmos de sudeste, com variações de sul e leste. A umidade relativa do ar varia entre 90% e 100% pela manhã, com mínimas entre 60% e 70% à tarde.

Variação das temperaturas por município