Quinta-feira traz instabilidade, queda nas temperaturas e chance de chuva forte no Acre

A quinta-feira (23/7) será de tempo instável e com temperaturas mais amenas em relação aos dias anteriores no Acre, segundo o meteorologista Davi Friale, no portal O Tempo Aqui. Apesar do predomínio de sol entre nuvens na região, o fluxo de ventos vindos do quadrante sudeste aumenta a umidade e a possibilidade de pancadas de chuva pontualmente intensas em diversas áreas do estado.
O padrão de tempo quente com chuvas isoladas estende-se também a Rondônia, áreas do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e regiões da Bolívia e do Peru.
Leste e Sul (Microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): Predomínio de tempo instável, com sol, variação de nuvens e ocorrência de chuvas pontuais, que podem ser intensas em algumas localidades. Há média probabilidade de chuvas fortes e baixa probabilidade de temporais ou ventos perigosos. Os ventos sopram de fracos a calmos, da direção sudeste com variações de sul e leste. A umidade relativa do ar fica elevada, oscilando entre 90% e 100% ao amanhecer e variando entre 55% e 65% no período da tarde.
Centro e Oeste (Microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): Tempo quente e instável, com sol, nuvens e pancadas de chuva isoladas, com chance de episódios pontualmente fortes. A probabilidade de chuvas intensas e temporais é média. Os ventos sopram de fracos a calmos de sudeste, com variações de sul e leste. A umidade relativa do ar varia entre 90% e 100% pela manhã, com mínimas entre 60% e 70% à tarde.
Variação das temperaturas por município
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Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: Mínimas entre 20ºC e 22ºC; máximas entre 29ºC e 31ºC.
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Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: Mínimas entre 20ºC e 22ºC; máximas entre 29ºC e 31ºC.
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Plácido de Castro e Acrelândia: Mínimas entre 20ºC e 22ºC; máximas entre 28ºC e 30ºC.
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Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: Mínimas entre 21ºC e 23ºC; máximas entre 30ºC e 32ºC.
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Tarauacá e Feijó: Mínimas entre 21ºC e 23ºC; máximas entre 31ºC e 33ºC.
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Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: Mínimas entre 22ºC e 24ºC; máximas entre 32ºC e 34ºC.
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Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: Mínimas entre 22ºC e 24ºC; máximas entre 32ºC e 34ºC.