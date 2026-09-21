Problema em bomba afeta abastecimento de água no interior do Acre

De acordo com o comunicado, a falha foi identificada na noite do último domingo

O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) informou nesta segunda-feira (21) que identificou um problema na bomba responsável pela distribuição de água da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Sena Madureira.

De acordo com o comunicado, a falha foi identificada na noite do último domingo (20). Equipes de manutenção da autarquia foram acionadas e já trabalham na realização dos procedimentos necessários para recuperar o funcionamento do equipamento.

A previsão do Saneacre é de que os serviços sejam concluídos até esta terça-feira (22). Após a conclusão dos trabalhos, o abastecimento de água será retomado de forma gradual no município.

O órgão orienta a população a ficar atenta ao processo de normalização do fornecimento, que poderá ocorrer de maneira progressiva após o restabelecimento do sistema.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet