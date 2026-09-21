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Sena Madureira recebe, nesta terça-feira (22) e quarta-feira (23), uma edição do Projeto Cidadão, iniciativa que reúne diversos serviços gratuitos para atender a população do município.

Os atendimentos serão realizados das 8h às 15h, na Escola Professor Messias Rodrigues de Souza, localizada em Sena Madureira.

Durante os dois dias de ação, os moradores poderão ter acesso a serviços em diferentes áreas. Na parte de atendimento jurídico, serão oferecidos serviços do Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público na Comunidade e Justiça Federal.

Na área da saúde, a programação contará com atendimento de médico, fisioterapeuta, psicólogo e nutricionista.

Também serão disponibilizados serviços para emissão e regularização de documentos, incluindo RG, certidão de nascimento e CPF. Na área de assistência social, a população poderá buscar atendimento relacionado ao Cadastro Único, Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A iniciativa reúne órgãos e instituições como Poder Judiciário do Acre, Ministério Público do Acre, Defensoria Pública, Justiça do Trabalho, Governo do Acre, Receita Federal, Incra, INSS, Saneacre e Prefeitura de Sena Madureira, entre outros parceiros.

A ação faz parte das atividades do Projeto Cidadão, que celebra 30 anos de atuação, levando serviços públicos e atendimento gratuito a comunidades e municípios do Acre.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet