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Programa de primeiro emprego divulga classificados em Jordão; veja lista

Resultado reúne 30 jovens no município

Por Dry Alves, ContilNet
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Programa de primeiro emprego divulga classificados em Jordão; veja lista
Convocação seguirá a ordem da lista/Foto: Reprodução

O resultado final do programa Abrindo Portas para o Primeiro Emprego foi divulgado em Jordão. A lista reúne 30 candidatos classificados após a análise das inscrições, da documentação apresentada e dos eventuais recursos.

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A classificação considerou critérios como inscrição no Cadastro Único, renda familiar por pessoa e tempo de conclusão do ensino médio. Os participantes receberam pontuações conforme as condições comprovadas durante a seleção.

Confira a classificação:

  1. Dieimy de Souza Dias — 75 pontos
  2. Francisca Elizamayra Lima Silveira — 75 pontos
  3. Shirley do Espírito Santo Lima — 75 pontos
  4. Maria Francione Silva de Paiva — 75 pontos
  5. Domini Alvis Paiva — 75 pontos
  6. Antonia Juliana Queiroz — 75 pontos
  7. Antonia Iovana Paiva Lima — 75 pontos
  8. Maria Clara de Souza Ferreira — 70 pontos
  9. Taiane Estevão da Silva — 70 pontos
  10. Maria Géssica Lima de Souza — 70 pontos
  11. Odete da Silva Nascimento — 70 pontos
  12. Levi Santos de Lima — 70 pontos
  13. Conceição Firmes de Souza — 70 pontos
  14. Geovana Azevedo Vales — 70 pontos
  15. Francisca Betina Oliveira Pereira — 70 pontos
  16. Glenda de Souza Paiva — 70 pontos
  17. José Ilan Gomes de Castro — 70 pontos
  18. Antonia Rozeli Chaves da Silva — 70 pontos
  19. Maria de Nazaré de Olinda Rosa — 70 pontos
  20. Andreson dos Santos Vale — 70 pontos
  21. Angélica Estevão Silva — 70 pontos
  22. Maria Clara do Carmo da Silva — 65 pontos
  23. Ana Clara Vitor de Lima — 65 pontos
  24. Simone de Souza Paiva — 65 pontos
  25. Cleilson de Castro Silva — 65 pontos
  26. Antonio de Castro Silva — 65 pontos
  27. Ruan Araujo da Silva — 65 pontos
  28. Geana Azevedo Vales — 55 pontos
  29. Iada Neves de Lima — 50 pontos
  30. Deivid Hudson do Nascimento Souza — 45 pontos

Os candidatos relacionados estão aptos a futuras convocações, que dependerão da disponibilidade de vagas e da necessidade da administração municipal. A publicação do nome no resultado final, portanto, não representa contratação imediata.

Os classificados devem acompanhar os canais oficiais da Prefeitura de Jordão para verificar as convocações, os prazos e as orientações sobre a apresentação de documentos.

O resultado foi publicado nas páginas 135 e 136 do Diário Oficial do Estado de quarta-feira (5).

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