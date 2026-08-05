Programa de primeiro emprego divulga classificados em Jordão; veja lista

O resultado final do programa Abrindo Portas para o Primeiro Emprego foi divulgado em Jordão. A lista reúne 30 candidatos classificados após a análise das inscrições, da documentação apresentada e dos eventuais recursos.
A classificação considerou critérios como inscrição no Cadastro Único, renda familiar por pessoa e tempo de conclusão do ensino médio. Os participantes receberam pontuações conforme as condições comprovadas durante a seleção.
Confira a classificação:
- Dieimy de Souza Dias — 75 pontos
- Francisca Elizamayra Lima Silveira — 75 pontos
- Shirley do Espírito Santo Lima — 75 pontos
- Maria Francione Silva de Paiva — 75 pontos
- Domini Alvis Paiva — 75 pontos
- Antonia Juliana Queiroz — 75 pontos
- Antonia Iovana Paiva Lima — 75 pontos
- Maria Clara de Souza Ferreira — 70 pontos
- Taiane Estevão da Silva — 70 pontos
- Maria Géssica Lima de Souza — 70 pontos
- Odete da Silva Nascimento — 70 pontos
- Levi Santos de Lima — 70 pontos
- Conceição Firmes de Souza — 70 pontos
- Geovana Azevedo Vales — 70 pontos
- Francisca Betina Oliveira Pereira — 70 pontos
- Glenda de Souza Paiva — 70 pontos
- José Ilan Gomes de Castro — 70 pontos
- Antonia Rozeli Chaves da Silva — 70 pontos
- Maria de Nazaré de Olinda Rosa — 70 pontos
- Andreson dos Santos Vale — 70 pontos
- Angélica Estevão Silva — 70 pontos
- Maria Clara do Carmo da Silva — 65 pontos
- Ana Clara Vitor de Lima — 65 pontos
- Simone de Souza Paiva — 65 pontos
- Cleilson de Castro Silva — 65 pontos
- Antonio de Castro Silva — 65 pontos
- Ruan Araujo da Silva — 65 pontos
- Geana Azevedo Vales — 55 pontos
- Iada Neves de Lima — 50 pontos
- Deivid Hudson do Nascimento Souza — 45 pontos
Os candidatos relacionados estão aptos a futuras convocações, que dependerão da disponibilidade de vagas e da necessidade da administração municipal. A publicação do nome no resultado final, portanto, não representa contratação imediata.
Os classificados devem acompanhar os canais oficiais da Prefeitura de Jordão para verificar as convocações, os prazos e as orientações sobre a apresentação de documentos.
O resultado foi publicado nas páginas 135 e 136 do Diário Oficial do Estado de quarta-feira (5).