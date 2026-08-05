Programa de primeiro emprego divulga classificados em Jordão; veja lista

Convocação seguirá a ordem da lista/Foto: Reprodução

O resultado final do programa Abrindo Portas para o Primeiro Emprego foi divulgado em Jordão. A lista reúne 30 candidatos classificados após a análise das inscrições, da documentação apresentada e dos eventuais recursos.

A classificação considerou critérios como inscrição no Cadastro Único, renda familiar por pessoa e tempo de conclusão do ensino médio. Os participantes receberam pontuações conforme as condições comprovadas durante a seleção.

Confira a classificação:

Dieimy de Souza Dias — 75 pontos Francisca Elizamayra Lima Silveira — 75 pontos Shirley do Espírito Santo Lima — 75 pontos Maria Francione Silva de Paiva — 75 pontos Domini Alvis Paiva — 75 pontos Antonia Juliana Queiroz — 75 pontos Antonia Iovana Paiva Lima — 75 pontos Maria Clara de Souza Ferreira — 70 pontos Taiane Estevão da Silva — 70 pontos Maria Géssica Lima de Souza — 70 pontos Odete da Silva Nascimento — 70 pontos Levi Santos de Lima — 70 pontos Conceição Firmes de Souza — 70 pontos Geovana Azevedo Vales — 70 pontos Francisca Betina Oliveira Pereira — 70 pontos Glenda de Souza Paiva — 70 pontos José Ilan Gomes de Castro — 70 pontos Antonia Rozeli Chaves da Silva — 70 pontos Maria de Nazaré de Olinda Rosa — 70 pontos Andreson dos Santos Vale — 70 pontos Angélica Estevão Silva — 70 pontos Maria Clara do Carmo da Silva — 65 pontos Ana Clara Vitor de Lima — 65 pontos Simone de Souza Paiva — 65 pontos Cleilson de Castro Silva — 65 pontos Antonio de Castro Silva — 65 pontos Ruan Araujo da Silva — 65 pontos Geana Azevedo Vales — 55 pontos Iada Neves de Lima — 50 pontos Deivid Hudson do Nascimento Souza — 45 pontos

Os candidatos relacionados estão aptos a futuras convocações, que dependerão da disponibilidade de vagas e da necessidade da administração municipal. A publicação do nome no resultado final, portanto, não representa contratação imediata.

Os classificados devem acompanhar os canais oficiais da Prefeitura de Jordão para verificar as convocações, os prazos e as orientações sobre a apresentação de documentos.

O resultado foi publicado nas páginas 135 e 136 do Diário Oficial do Estado de quarta-feira (5).