Cursos serão unificados ou desativados/Foto: Reprodução

O Ministério da Educação (MEC) aprovou a fusão de programas de pós-graduação stricto sensu mantidos por universidades públicas e privadas do país. A medida também determina a desativação dos cursos incorporados pelas novas estruturas.

A decisão foi publicada nesta segunda-feira (3) e atende a solicitações apresentadas pelas próprias instituições de ensino superior. As mudanças alcançam programas de mestrado e doutorado em diferentes áreas do conhecimento.

Na Universidade Federal de Pelotas, os programas de Biologia Animal e Entomologia deram origem ao programa de Biodiversidade Animal.

Na Universidade de São Paulo e na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, três programas da área de alimentos foram reunidos no Interunidades Sistemas Integrados em Alimentos.

A Universidade Estadual de Campinas fundiu os programas de Biologia Celular e Estrutural e Biologia Funcional e Molecular. A nova estrutura recebeu o nome de Biologia Molecular e Morfofuncional.

Outras fusões envolvem instituições como a Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal de Itajubá, Universidade Federal de Alfenas, Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Universidade Estadual Paulista.

Na área de Linguística e Literatura, quatro programas da USP foram reunidos. Letras Estrangeiras e Tradução, Estudos da Tradução, Estudos Judaicos e Árabes e Literatura e Cultura Russa passam a integrar um único programa.

Também foram aprovadas fusões em áreas como Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Medicina Veterinária, Planejamento Urbano, Zootecnia e Ciências Biomoleculares.

Os programas incorporados serão desativados em decorrência das fusões. A mudança não representa, portanto, o encerramento integral das atividades acadêmicas, mas a reorganização dos cursos em novas estruturas.

A relação completa consta na Portaria MEC nº 648, publicada nas páginas 12 e 13 do Diário Oficial da União.