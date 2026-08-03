03/08/2026
ContilNet Notícias Logo
03/08/2026
ContilPop
Batidas de funk e problemas técnicos: veja como foi o show do NTX em SP
Shawn Mendes vai a culto com Bruna Marquezine e é tietado
Sérgio Mallandro revela que já fez sexo em cemitério e dá detalhes
Xuxa se revolta contra falas antidireitos das mulheres: “Absurdo”
Quem é Nick Frazão, influenciadora presa por roubo no Rio de Janeiro
Cleo Pires reflete sobre reaproximação com Fábio Jr.: “Humildade”
Anitta revela antigo medo de expor religião: “Não pode dizer”
Edson Gomes está “estável” após internação na Bahia, diz equipe
Semblante de Virginia Fonseca em foto ao lado de Vini Jr. vira assunto
Zé Felipe e Virginia aparecem juntos após cirurgia das filhas

Programas de mestrado e doutorado serão fundidos; veja mudanças

Decisão alcança instituições de vários estados

Por Dry Alves, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Programas de mestrado e doutorado serão fundidos; veja mudanças
Cursos serão unificados ou desativados/Foto: Reprodução

O Ministério da Educação (MEC) aprovou a fusão de programas de pós-graduação stricto sensu mantidos por universidades públicas e privadas do país. A medida também determina a desativação dos cursos incorporados pelas novas estruturas.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A decisão foi publicada nesta segunda-feira (3) e atende a solicitações apresentadas pelas próprias instituições de ensino superior. As mudanças alcançam programas de mestrado e doutorado em diferentes áreas do conhecimento.

Na Universidade Federal de Pelotas, os programas de Biologia Animal e Entomologia deram origem ao programa de Biodiversidade Animal.

Na Universidade de São Paulo e na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, três programas da área de alimentos foram reunidos no Interunidades Sistemas Integrados em Alimentos.

A Universidade Estadual de Campinas fundiu os programas de Biologia Celular e Estrutural e Biologia Funcional e Molecular. A nova estrutura recebeu o nome de Biologia Molecular e Morfofuncional.

Outras fusões envolvem instituições como a Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal de Itajubá, Universidade Federal de Alfenas, Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Universidade Estadual Paulista.

Na área de Linguística e Literatura, quatro programas da USP foram reunidos. Letras Estrangeiras e Tradução, Estudos da Tradução, Estudos Judaicos e Árabes e Literatura e Cultura Russa passam a integrar um único programa.

Também foram aprovadas fusões em áreas como Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Medicina Veterinária, Planejamento Urbano, Zootecnia e Ciências Biomoleculares.

Os programas incorporados serão desativados em decorrência das fusões. A mudança não representa, portanto, o encerramento integral das atividades acadêmicas, mas a reorganização dos cursos em novas estruturas.

A relação completa consta na Portaria MEC nº 648, publicada nas páginas 12 e 13 do Diário Oficial da União.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.