Projeto terá quase R$ 100 mil para comprar cadeiras de rodas no Acre

Equipamentos serão destinados às pessoas com deficiência em Mâncio Lima

Projeto prevê cadeiras manuais e elétricas/Foto: Ilustração

Um projeto destinado à compra e distribuição de cadeiras de rodas receberá R$ 99.961,98 do governo do Acre. A parceria foi oficializada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (20).

A iniciativa será executada pelo Instituto Vô Jofre, ligado à Associação dos Familiares e Portadores de Ataxia Cerebelar do Município de Mâncio Lima, no interior do estado.

O projeto prevê a aquisição de cadeiras de rodas manuais e elétricas, além de equipamentos destinados a facilitar a locomoção. A escolha dos itens deverá considerar as necessidades específicas das pessoas atendidas.

O recurso será repassado pela Secretaria de Estado de Saúde em uma única parcela. A parceria terá vigência de seis meses, entre 10 de julho de 2026 e 10 de janeiro de 2027.

O extrato publicado não informa quantas cadeiras serão compradas nem o número de beneficiários. Esses detalhes deverão seguir as metas e os quantitativos definidos no plano de trabalho aprovado pela Sesacre.