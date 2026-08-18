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Propaganda eleitoral no Acre começa dia 28; veja como será

Programas serão exibidos no rádio e na TV

Por Dry Alves, ContilNet
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Propaganda eleitoral no Acre começa dia 28; veja como será
Horário eleitoral começa em 28 de agosto/Foto: Reprodução

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começará no dia 28 de agosto em todo o Acre. Os programas do primeiro turno poderão ser exibidos até 1º de outubro, conforme o plano de mídia definido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

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A propaganda será apresentada em duas modalidades. A primeira será formada por blocos transmitidos simultaneamente pelas emissoras. A segunda ocorrerá por meio de inserções de 30 ou 60 segundos distribuídas ao longo da programação, entre 5h e meia-noite.

A Rede Amazônica será responsável pela geração do sinal de televisão, enquanto a TV 5 funcionará como emissora reserva. No rádio, a geração caberá à Rádio Cidade, com a Rádio Difusora Acreana como opção de contingência.

Pelas regras eleitorais, 10% do tempo disponível será dividido igualmente entre os partidos, federações e coligações com direito à propaganda. Os outros 90% serão distribuídos proporcionalmente à representação de cada grupo na Câmara dos Deputados.

Os materiais destinados à televisão deverão contar com recursos de acessibilidade, incluindo legenda, tradução em Libras e audiodescrição. As emissoras também precisarão guardar as gravações pelo prazo estabelecido pela legislação.

Em caso de segundo turno no Acre, a propaganda eleitoral gratuita será exibida entre os dias 9 e 23 de outubro.

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