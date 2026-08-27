Quando uma coroa de flores passou a representar uma última homenagem

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Poucos objetos conseguem comunicar tanto sem dizer uma palavra. A coroa de flores é um deles.

No Brasil, ela se tornou parte dos rituais de despedida e, ao longo do tempo, ganhou um significado que ultrapassa a própria cerimônia. Enviar flores a um velório passou a representar uma forma de estar presente quando a presença física nem sempre é possível.

A tradição está relacionada a antigos costumes de utilizar plantas e flores em cerimônias de morte. Em diferentes sociedades, elas foram associadas à vida, à renovação e à memória. Com a influência europeia sobre os hábitos sociais e religiosos brasileiros, os arranjos florais passaram a ocupar espaço cada vez mais importante nas despedidas.

A coroa ganhou força especialmente por sua forma. O círculo, sem começo ou fim, tornou-se uma representação simbólica da continuidade. Uma maneira de sugerir que a memória permanece, mesmo diante da ausência.

Também existe uma dimensão social nesse gesto. A coroa enviada por uma família, empresa, amigo ou instituição comunica publicamente respeito pela pessoa que morreu e solidariedade aos familiares.

Por isso, apesar de sua aparência delicada, a coroa de flores ocupa um lugar importante em um momento marcado pelo silêncio.

Ela não é apenas um arranjo.

É uma mensagem.

Uma última homenagem materializada em flores.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom