Quarta-feira no Acre será de sol, calor intenso e chance de chuva rápida

Tempo quente e abafado predomina em todo o estado; umidade relativa do ar cai para 35% no Leste

Palácio do Governo/ Foto: Reprodução

A quarta-feira (22/7) será marcada pelo predomínio de tempo quente, sol entre nuvens e possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em pontos específicos do Acre, de acordo com o meteorologista Davi Friale, no portal O Tempo Aqui. O padrão de calor abafado estende-se também a Rondônia, áreas do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de regiões da Bolívia e do Peru.

Leste e Sul (Microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): O tempo quente, com sol e variação de nuvens, vai predominar na região, mas podem ocorrer pancadas de chuva rápida em pontos isolados. A probabilidade de chuvas fortes é baixa e a chance de temporais ou ventos perigosos é muito baixa. Os ventos sopram entre fracos e moderados, vindos do norte com variações de noroeste e nordeste. A umidade relativa do ar registra máxima entre 85% e 95% ao amanhecer, caindo para marcas entre 35% e 45% durante a tarde.

Centro e Oeste (Microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): Predomínio de tempo quente com sol e nuvens, também com possibilidade de chuva rápida e pontual. As chances de temporais, chuvas intensas e ventos fortes permanecem de baixas a muito baixas. Os ventos sopram de fracos a calmos do quadrante norte. A umidade relativa oscila entre 90% e 100% nas primeiras horas do dia, atingindo mínimas entre 45% e 55% no período da tarde.

Variação das temperaturas por município