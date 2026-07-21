Reforma da Unidade Ana Nery é paralisada por 120 dias no Acre

Obra permanece suspensa até agosto/Foto: Reprodução

A reforma da Unidade Mista de Saúde Ana Nery, localizada em Vila Campinas, no município de Plácido de Castro, teve o prazo de execução paralisado por 120 dias. A suspensão foi oficializada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (20).

Conforme o 15º termo aditivo ao contrato firmado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), a paralisação começou em 9 de abril e segue até 7 de agosto de 2026.

A obra está sob responsabilidade do Consórcio Borges. Durante o período de suspensão, fica interrompida a contagem do prazo de execução estabelecido no contrato para a reforma da unidade.

O documento publicado pela Sesacre, porém, não apresenta a justificativa para a paralisação. Também não informa o percentual já executado nem uma nova previsão para a entrega da unidade à população.

As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas. Após o encerramento do período previsto, o Estado poderá autorizar a retomada dos trabalhos ou formalizar uma nova alteração contratual.