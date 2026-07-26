Registro raro flagra casal de pirarucus ‘passeando’ com filhotes em rio

Considerado um dos maiores peixes de água doce do mundo, o pirarucu acompanha os alevinos durante a fase reprodutiva

Gravação feita pelo criador de conteúdo Tiger Angeli registra comportamento de proteção da espécie no Rio Teles Pires/ Foto: @tigerbilzerian

Um registro raro capturou o momento em que um casal de pirarucus conduz seus filhotes por trechos de águas rasas e transparentes no Rio Teles Pires, no município de Itaúba, em Mato Grosso. As imagens, gravadas pelo criador de conteúdo Tiger Angeli, ganharam repercussão ao retratar o comportamento reprodutivo e o cuidado parental de uma das maiores espécies de peixe de água doce do planeta.

O vídeo mostra os dois adultos nadando lado a lado enquanto mantêm dezenas de filhotes agrupados ao redor do corpo. A cena evidencia o instinto de proteção característico da espécie (Arapaima gigas), em que os pais escolhem áreas de águas mais limpas e tranquilas para garantir a segurança dos alevinos contra predadores durante os primeiros meses de vida.

Conhecido como o “gigante da Amazônia”, o pirarucu pode ultrapassar dois metros de comprimento e atingir mais de 100 quilos. O hábito de nadar em águas rasas para cuidar da prole torna a espécie vulnerável à pesca predatória, razão pela qual o manejo sustentável e a fiscalização ambiental são essenciais em bacias hidrográficas da região.

O flagrante em Itaúba reforça a relevância da conservação dos recursos hídricos e da fauna nativa, chamando a atenção de biólogos e entusiastas da vida selvagem para a riqueza ecológica do Rio Teles Pires, um dos principais afluentes da Bacia Amazônica.