Um restaurante americano postou vídeo questionando o valor da gorjeta deixada pelos clientes, mas a web considerou reclamação injusta

Restaurante reclama de gorjeta de "apenas" R$ 258 e é detonado na web/Foto: Reprodução

O restaurante Taverna Opa, em Orlando, nos Estados Unidos, se viu em meio à uma polêmica esta semana. Isso porque o empreendimento postou um vídeo no TikTok reclamando da gorjeta deixada pelos clientes, de “módicos” R$ 285.

A conta, segundo eles, teria passado de R$ 3.600, o que não justificaria o baixo valor.

No vídeo, uma funcionária diz que os clientes chegaram 15 minutos antes do local fechar, às 21h45, e pediram uma série de pratos caros. Ainda conforme a mulher, “eles não expressaram o desejo de deixar nada de gorjeta”.

Ela, então, fala: “Se você se senta em uma mesa e a conta dá US$ 700, eu estou pagando para você se sentar, porque estou pagando os garçons auxiliares, estou pagando o bar…”, disse. “Se você não vai dar gorjeta, não saia para jantar”, encerrou.

Web não concordou com reclamação do restaurante

Na web, o desabafo não foi bem recebido. “Que eu saiba, não existe gorjeta obrigatória”, escreveu uma pessoa. “Não consigo entender como ela pode dizer que eles perderam dinheiro, eles pagaram a conta e não é obrigatório”, emendou outro.

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles