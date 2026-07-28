Rio Branco planeja criar espaços de lazer, academias e novas áreas pet

Projeto terá playground e academia livre/Foto: Reprodução

Rio Branco poderá ganhar novos espaços públicos destinados ao lazer, à prática de atividades físicas e à convivência entre moradores. A prefeitura iniciou uma licitação para selecionar uma empresa responsável pelo fornecimento e pela instalação das estruturas.

O planejamento contempla playgrounds, academias ao ar livre, equipamentos acessíveis, mobiliário urbano e áreas específicas para animais de estimação. A proposta também permite adequar espaços que já existem na cidade.

A inclusão de estruturas acessíveis busca ampliar a participação de pessoas com deficiência nas áreas públicas. No entanto, os locais que receberão os equipamentos ainda não foram detalhados no documento.

A licitação funcionará pelo sistema de registro de preços. Isso significa que a prefeitura poderá solicitar os equipamentos conforme a necessidade, a disponibilidade orçamentária e o planejamento estabelecido para cada área.

As empresas interessadas poderão apresentar propostas até as 10h, no horário de Brasília, do dia 10 de agosto. A disputa ocorrerá pela internet, por meio do Portal de Compras Públicas.

O edital ficará disponível a partir desta quarta-feira (29). O aviso de licitação foi publicado na edição desta terça-feira (28) do Diário Oficial do Estado.