28/07/2026
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Santa Rosa do Purus institui Programa de Vacinação nas Escolas Municipais

Diretoria de Imunização será responsável por organizar as ações em parceria com as unidades de ensino

Por Ricardo Amaral, ContilNet 28/07/2026 às 13:49
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Santa Rosa do Purus institui Programa de Vacinação nas Escolas Municipais
Decreto estabelece que apenas serão vacinados os alunos que apresentarem a carteira de vacinação no dia da ação. — Foto: Reprodução

A Prefeitura de Santa Rosa do Purus publicou o Decreto nº 035, de 23 de julho de 2026, que institui o Programa de Vacinação nas Escolas para estudantes da educação infantil e do ensino fundamental da rede pública municipal. A medida tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes, além de fortalecer as campanhas de imunização no município.

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Conforme o documento, a Diretoria de Imunização Municipal será responsável por organizar as ações em parceria com as unidades de ensino, realizando a vacinação nas escolas pelo menos uma vez ao ano. As datas e horários das visitas das equipes de saúde deverão ser divulgados previamente para garantir que pais e responsáveis sejam informados.

O decreto estabelece que apenas serão vacinados os alunos que apresentarem a carteira de vacinação no dia da ação. Crianças que não levarem o documento, possuírem contraindicação médica ou tenham registrado eventos adversos específicos relacionados a alguma vacina não poderão ser imunizadas na escola.

Além disso, as instituições de ensino deverão comunicar os pais ou responsáveis com antecedência mínima de cinco dias sobre a necessidade de envio da carteira de vacinação. Nos casos em que forem identificados atrasos ou pendências no esquema vacinal, as famílias serão orientadas a procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) para atualização.

Outro ponto previsto no decreto é o encaminhamento, pelas escolas, de informações sobre alunos que não apresentarem a carteira de vacinação, permitindo que as equipes de saúde realizem o acompanhamento junto às famílias. Caso os responsáveis não compareçam à UBS no prazo de até 60 dias após a notificação, a unidade poderá realizar visita domiciliar para reforçar a importância da imunização.

Assinado pelo prefeito José Altamir Tamuturgo Sá, o decreto entrou em vigor na data de sua publicação e integra as estratégias do município para ampliar a proteção da população infantil contra doenças imunopreveníveis, promovendo a integração entre as áreas da Saúde e da Educação.

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