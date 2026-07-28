Últimos dias para negociar dívidas com a Energisa Acre; descontos chegam a 98%

Campanha é prorrogada até 04 de agosto e oferece parcelamento em até 36 vezes para clientes com contas de energia em atraso

Quem possui contas de energia em atraso tem até o dia 04 de agosto para aproveitar as condições especiais da campanha Negocia Energisa, que oferece descontos de até 98% sobre o valor da dívida e opções de parcelamento em até 36 vezes.

A campanha é destinada aos clientes da Energisa Acre e permite a regularização dos débitos com condições diferenciadas, de acordo com o tempo de atraso das faturas.

A negociação está disponível para todos os clientes do estado, com destaque para pessoas físicas, produtores rurais e microempreendedores. O pagamento pode ser feito via Pix, cartão de débito ou crédito, à vista ou parcelado.

O coordenador da Energisa Acre, Ezequiel Pinheiro, explica a facilidade da negociação dos débitos.

“Estamos na reta final da campanha e reforçamos o convite para que os clientes não deixem essa oportunidade passar. São condições diferenciadas, com descontos e parcelamentos facilitados. O cliente pode fazer todo o processo de forma digital, sem precisar ir até uma agência”, reforça Ezequiel.

Como negociar

Os interessados podem negociar os débitos sem sair de casa, por meio dos canais de atendimento, WhatsApp Gisa (68) 99233-0341, Aplicativo Energisa On e Site.

As condições especiais da campanha permanecem disponíveis até 04 de agosto. Após esse período, as negociações voltam a seguir as regras convencionais da distribuidora.

Para mais informações, acesse os canais digitais de atendimento:

Aplicativo Energisa On

WhatsApp Gisa: (68) 99233-0341

Site: energisa.com.br

Telefone: 0800 647 7196

Conteúdo Original / Fonte: Ascom