Saúde de Jordão terá R$ 1,3 milhão em móveis e equipamentos

Materiais atenderão unidades de saúde/Foto

A rede municipal de saúde de Jordão receberá R$ 1,3 milhão em móveis, eletrodomésticos, equipamentos hospitalares, eletrônicos e materiais de informática. O resultado do processo de compra foi homologado pela prefeitura.

Ao todo, 16 empresas foram selecionadas para fornecer os itens. O procedimento contempla dezenas de produtos destinados ao funcionamento das unidades e dos serviços municipais de saúde.

Entre as empresas vencedoras estão fornecedores especializados em refrigeração, informática, produtos hospitalares, mobiliário e eletrodomésticos. O valor geral homologado é de R$ 1.330.063,64.

A publicação apresenta os fornecedores, os itens vencidos por cada empresa e os respectivos valores. A lista, no entanto, não detalha na página principal quais unidades de saúde receberão os materiais.

O resultado do processo foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (5), nas páginas 134 e 135.