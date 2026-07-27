27/07/2026
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Saúde do Acre prepara compra de insumos hospitalares; veja detalhes

Materiais atenderão unidades estaduais

Por Dry Alves, ContilNet 27/07/2026 às 20:41
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Saúde do Acre prepara compra de insumos hospitalares; veja detalhes
Insumos reforçarão a rede de saúde/Foto: Ilustração

A rede pública de saúde do Acre deverá receber novos insumos hospitalares para reforçar o atendimento realizado nas unidades estaduais. A aquisição contempla 70 tipos de materiais de consumo geral utilizados em diferentes procedimentos e serviços prestados aos pacientes.

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O processo conduzido pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) foi concluído com a seleção de oito empresas. Juntas, as contratações somam R$ 19.435.867,50.

Os materiais serão fornecidos conforme as necessidades das unidades de saúde, seguindo as especificações e os quantitativos estabelecidos no procedimento. A medida busca assegurar a continuidade dos atendimentos e manter abastecidos os setores que dependem desses produtos na rotina hospitalar.

O resultado da adjudicação e homologação do pregão eletrônico foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (27).

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