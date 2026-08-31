Segunda-Feira Quente e com Chuvas Pontuais no Acre

Praça da Revolução/ Foto: Reprodução

A segunda-feira (31) será marcada pelo predomínio de tempo quente e seco no Acre, em Rondônia, no Amazonas, em Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, nas planícies da Bolívia e na selva do Peru. Segundo a análise do pesquisador e meteorologista Davi Friale, publicada no site O Tempo Aqui, a presença do sol com variação de nuvens dita o ritmo do dia em toda a região, embora não estejam descartadas chuvas passageiras e pontuais.

Nas microrregiões do Leste e Sul do estado, que abrangem os municípios de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo permanece quente e seco ao longo de todo o dia, com possibilidade de chuva em pontos isolados. Nessas áreas, há média probabilidade de ocorrência de chuvas fortes, temporais e ventos com perigo. A umidade relativa do ar cai significativamente durante a tarde, com valores mínimos variando entre 35% e 44%, enquanto no início da manhã a máxima fica entre 80% e 90%. Os ventos sopram de fracos a moderados, com rajadas predominantes vindo da direção noroeste, podendo variar de oeste e de norte.

No Centro e Oeste do Acre, região que compreende as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é de sol entre nuvens e calor elevado, mantendo também uma média probabilidade para a formação de temporais e ventos fortes. A umidade relativa do ar registra oscilação entre 45% e 55% no período da tarde, alcançando entre 85% e 95% ao amanhecer. A intensidade dos ventos varia entre fraca e calma, com rajadas moderadas oriundas do norte, oscilando para noroeste e nordeste.

As temperaturas máximas do dia chegam aos 37°C nos municípios do Alto Acre, como Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, que registram mínimas entre 21°C e 23°C. Na capital, Rio Branco, assim como em Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, os termômetros marcam mínimas de 22°C a 24°C e máximas variando entre 34°C e 36°C. Esse mesmo padrão térmico de 22°C a 24°C para as mínimas e de 34°C a 36°C para as máximas se repete em Plácido de Castro, Acrelândia, Sena Madureira, Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus, Tarauacá e Feijó. Já no Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, o dia começa com mínimas de 23°C a 25°C e chega a máximas mais amenas, entre 32°C e 34°C.

No cenário regional, o calor abafado e a alta umidade do ar podem provocar chuvas fortes acompanhadas de trovoadas no norte e noroeste do Amazonas. Na Bolívia, o centro, sul e leste do país vizinho concentram maior risco de eventuais temporais. Por outro lado, no Distrito Federal e nas áreas de maior altitude do estado de Goiás, as temperaturas caem no período noturno, registrando noites frias.