07/08/2026
ContilNet Notícias Logo
07/08/2026
ContilPop
Filha de Xande de Pilares é mordida na escola e mãe desabafa
Filme brasileiro passa a ser indicado apenas para maiores de 18 anos
Flávia Saraiva aposta em Ney e Luiz Gonzaga para o seu novo solo
Ratinho é criticado após dizer que cantor está com “cara de viado”
Leonardo viraliza ao comprar 60 porcos e pedir ajuda para fazer PIX
Despedida de surfista para cão de estimação no mar viraliza e gera debate
Entenda boatos que ligam Neymar a post de Shawn Mendes para Marquezine
Lucas Leto reflete sobre rótulo de galã e novo papel em novela da Globo
Pais de criança morta recorrem para aumentar indenização de Amado Batista
Cristiano Ronaldo defende corpo de Georgina e comentário viraliza

Selos de pneus, colchões e lâmpadas poderão ser vistos no celular

Consulta ficará disponível durante 30 dias

Por Dry Alves, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Selos de pneus, colchões e lâmpadas poderão ser vistos no celular
Proposta abrange panelas e isqueiros/Foto: Reprodução

Consumidores poderão consultar pelo celular informações dos selos de conformidade presentes em pneus, colchões, lâmpadas e outros produtos fiscalizados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A proposta pretende integrar esses itens ao projeto “Inmetro na Palma da Mão”. A iniciativa facilita o acesso a dados sobre certificação e regularidade dos produtos comercializados no país.

A mudança também abrange fios, cabos e cordões elétricos, baterias automotivas de chumbo-ácido, panelas metálicas, isqueiros a gás, luminárias de LED, colchões de espuma e modelos de molas.

Antes da publicação da regra definitiva, o Inmetro abriu uma consulta pública pelo prazo de 30 dias. Durante esse período, cidadãos, empresas e entidades poderão enviar críticas e sugestões pelo Portal Brasil Participativo.

Depois do encerramento da consulta, as contribuições serão analisadas e poderão ser consideradas na elaboração do texto final. A publicação não estabelece quando o novo sistema começará a funcionar para todos os produtos.

A consulta foi aberta pelo Inmetro em ato publicado na edição de quarta-feira (5) do Diário Oficial da União (DOU).

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.