Sexta-feira será de sol, calor e chuvas pontuais no Acre

A sexta-feira (24/7) será marcada pelo predomínio de tempo quente, com sol e variação de nuvens em todo o Acre, segundo previsão do meteorologista Davi Friale, no portal O Tempo Aqui. O cenário de calor acompanhado de possibilidade de chuvas isoladas estende-se também a Rondônia, áreas do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de trechos da Bolívia e do Peru.
Apesar da presença do sol ao longo do dia, áreas de instabilidade podem provocar pancadas de chuva passageiras e pontuais em diversas regiões acreanas.
Leste e Sul (Microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): Tempo quente, com sol, presença de nuvens e ocorrência de chuvas pontuais. Há média probabilidade de chuvas fortes e baixa probabilidade de temporais ou ventos com perigo. Os ventos sopram de fracos a calmos, predominantes do sul, com variações de sudeste e sudoeste. A umidade relativa do ar varia entre 85% e 95% ao amanhecer, caindo para valores entre 40% e 50% durante a tarde.
Centro e Oeste (Microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): Predomínio de tempo quente, com sol entre nuvens e pancadas de chuva isoladas. A probabilidade de chuvas fortes é média, enquanto a de temporais e ventos intensos é baixa. Os ventos sopram de fracos a calmos da direção norte, oscilando para noroeste e nordeste. A umidade relativa do ar atinge pico de 90% a 100% pela manhã, reduzindo para a faixa de 50% a 60% no período da tarde.
Variação das temperaturas por município
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Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: Mínimas entre 20ºC e 22ºC; máximas entre 31ºC e 33ºC.
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Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: Mínimas entre 19ºC e 21ºC; máximas entre 31ºC e 33ºC.
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Plácido de Castro e Acrelândia: Mínimas entre 20ºC e 22ºC; máximas entre 31ºC e 33ºC.
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Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: Mínimas entre 21ºC e 23ºC; máximas entre 32ºC e 34ºC.
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Tarauacá e Feijó: Mínimas entre 22ºC e 24ºC; máximas entre 32ºC e 34ºC.
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Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: Mínimas entre 22ºC e 24ºC; máximas entre 32ºC e 34ºC.
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Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: Mínimas entre 22ºC e 24ºC; máximas entre 32ºC e 34ºC.