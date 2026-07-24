Sexta-feira será de sol, calor e chuvas pontuais no Acre

Mínimas começam em 19ºC no Sul do estado e máximas chegam a 34ºC no interior

Palácio do Governo/ Foto: Reprodução

A sexta-feira (24/7) será marcada pelo predomínio de tempo quente, com sol e variação de nuvens em todo o Acre, segundo previsão do meteorologista Davi Friale, no portal O Tempo Aqui. O cenário de calor acompanhado de possibilidade de chuvas isoladas estende-se também a Rondônia, áreas do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de trechos da Bolívia e do Peru.

Apesar da presença do sol ao longo do dia, áreas de instabilidade podem provocar pancadas de chuva passageiras e pontuais em diversas regiões acreanas.

Leste e Sul (Microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): Tempo quente, com sol, presença de nuvens e ocorrência de chuvas pontuais. Há média probabilidade de chuvas fortes e baixa probabilidade de temporais ou ventos com perigo. Os ventos sopram de fracos a calmos, predominantes do sul, com variações de sudeste e sudoeste. A umidade relativa do ar varia entre 85% e 95% ao amanhecer, caindo para valores entre 40% e 50% durante a tarde.

Centro e Oeste (Microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): Predomínio de tempo quente, com sol entre nuvens e pancadas de chuva isoladas. A probabilidade de chuvas fortes é média, enquanto a de temporais e ventos intensos é baixa. Os ventos sopram de fracos a calmos da direção norte, oscilando para noroeste e nordeste. A umidade relativa do ar atinge pico de 90% a 100% pela manhã, reduzindo para a faixa de 50% a 60% no período da tarde.

Variação das temperaturas por município