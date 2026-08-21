Sexta-feira traz ventos e noite amena para Rio Branco e regional do Alto Acre

Mercado Velho/ /Foto: Juan Diaz/ContilNet

A chegada de uma nova incursão de ar frio altera as condições do tempo no Acre nesta sexta-feira (21). De acordo com a previsão divulgada pelo pesquisador Davi Friale, no portal O Tempo Aqui, a massa de ar polar favorece o tempo firme e ventilado na porção leste e sul do Estado, ao mesmo tempo em que a instabilidade traz risco de temporais para as regiões Central e Oeste.

No leste e sul acriano — que abrange os municípios das microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira —, a presença do ar polar garante céu aberto, ar seco e noites amenas. A probabilidade de chuvas na região é considerada nula ou extremamente baixa, sem qualquer risco de tempestades. Os ventos soprarem com constante variação de sudeste, trazendo rajadas moderadas e mantendo a umidade relativa do ar entre 45% e 95%.

O cenário muda nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá. No centro e oeste do Estado, o sol deve aparecer entre nuvens, mas a combinação de calor e umidade mantém elevada a possibilidade de chuvas pontuais, que podem vir acompanhadas de temporais e ventos fortes. Nesses locais, a umidade relativa do ar segue alta, variando entre 70% e 100%.

O avanço da massa polar também influencia o clima nos estados vizinhos de Rondônia, Mato Grosso e no sul do Amazonas, além de áreas de selva do Peru e planícies da Bolívia.

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