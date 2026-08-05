07/08/2026
ContilNet Notícias Logo
07/08/2026
ContilPop
Filme brasileiro passa a ser indicado apenas para maiores de 18 anos
Flávia Saraiva aposta em Ney e Luiz Gonzaga para o seu novo solo
Ratinho é criticado após dizer que cantor está com “cara de viado”
Leonardo viraliza ao comprar 60 porcos e pedir ajuda para fazer PIX
Despedida de surfista para cão de estimação no mar viraliza e gera debate
Entenda boatos que ligam Neymar a post de Shawn Mendes para Marquezine
Lucas Leto reflete sobre rótulo de galã e novo papel em novela da Globo
Pais de criança morta recorrem para aumentar indenização de Amado Batista
Cristiano Ronaldo defende corpo de Georgina e comentário viraliza
Cozinheiro desistiu do MasterChef após picada de aranha; entenda

STF fixa limite de 20 anos para prescrição em casos de improbidade

Corte derrubou redução no prazo prescricional

Por Dry Alves, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
STF fixa limite de 20 anos para prescrição em casos de improbidade
Julgamento foi concluído por maioria/Foto: Reprodução

O Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu o prazo máximo de 20 anos para a prescrição intercorrente em ações de improbidade administrativa. A decisão derrubou o trecho da legislação que previa a contagem pela metade durante o andamento dos processos.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O julgamento tratou das mudanças promovidas na Lei de Improbidade Administrativa em 2021. Por maioria, os ministros declararam inconstitucional a expressão que reduzia o prazo prescricional depois da interrupção da contagem.

A prescrição intercorrente ocorre quando o prazo para a aplicação de uma eventual punição se encerra enquanto o processo ainda está em andamento. Na prática, a decisão do STF redefine o tempo disponível para a conclusão dessas ações.

Os ministros Nunes Marques, Luiz Fux e Gilmar Mendes ficaram vencidos nesse ponto. Eles defendiam a manutenção da regra e a modulação dos efeitos da decisão. Dias Toffoli também votou pela validade do dispositivo, mas acompanhou o relator depois de ser vencido.

O julgamento foi concluído pelo plenário do STF em 1º de julho de 2026. A decisão foi publicada na edição de quarta-feira (5) do Diário Oficial da União (DOU).

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.