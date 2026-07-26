27/07/2026
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Sucuri gigante invade varanda de residência e assusta morador; veja

Animal já havia sido visto perto do imóvel

Por Dry Alves, ContilNet 26/07/2026 às 14:16
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Sucuri gigante invade varanda de residência e assusta morador; veja
Sucuri chegou até a área do chiqueiro/Foto: Reprodução

Uma sucuri de grandes proporções surpreendeu um morador ao aparecer na varanda de uma residência. O registro ganhou repercussão nas redes sociais após mostrar o animal na propriedade.

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Segundo as informações divulgadas, a serpente já havia sido vista dias antes em uma vala próxima. Desta vez, ela avançou até a área do chiqueiro, chamando a atenção dos moradores.

A suspeita é de que a sucuri estivesse se deslocando em busca de alimento. Apesar de viver principalmente em rios, lagoas e regiões alagadas, a espécie também consegue percorrer trechos em terra firme.

A sucuri não possui veneno, mas utiliza a força do corpo para imobilizar suas presas por constrição. Diante da presença de serpentes de grande porte, a orientação é manter distância e acionar os órgãos ambientais ou o Corpo de Bombeiros.

A publicação, creditada ao perfil @diasdepesca, não informou o município onde o episódio aconteceu nem o destino dado ao animal.

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