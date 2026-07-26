Saúde Rural beneficia 82 famílias em comunidade de Rio Branco

Moradores receberam consultas e vacinas/Foto: Assessoria

Levar atendimento de qualidade a quem vive distante da área urbana é um compromisso que a Prefeitura de Rio Branco transforma em ação. Neste sábado (25), por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), foi realizada a 9ª edição do Saúde Rural, na comunidade Baixa Verde, localizada na BR-317, km 26.

Durante todo o dia, a comunidade recebeu uma ampla oferta de serviços, como consultas médicas, de enfermagem e odontológicas, pré-natal, PCCU, inserção de Implanon, vacinação, testes rápidos, dispensação de medicamentos, aferição de pressão arterial e glicemia, além de atendimentos de endemias e regulação de consultas e exames.

A ação beneficiou 82 famílias, com 142 atendimentos individuais e a realização de 2.792 procedimentos, reforçando o compromisso da gestão municipal de levar saúde cada vez mais perto de quem mora na zona rural. Em menos de três meses, o programa já soma mais de 2 mil pessoas atendidas e mais de 27 mil procedimentos realizados.

Mas o cuidado foi além da saúde. Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Seme), o evento também proporcionou momentos de lazer, cultura e inclusão para as crianças da comunidade. Enquanto os pais recebiam atendimento, os pequenos participaram de contação de histórias, oficinas de brinquedos confeccionados com materiais recicláveis, brinquedos cantados, atividades sensoriais e tiveram acesso a um acervo de livros infantis levado pela Biblioteca Pública Municipal.

Para encerrar a programação, a integração tomou conta do campo em um amistoso entre a equipe da Saúde e os alunos da escolinha de futebol do professor Marola, da comunidade Baixa Verde. Em clima de confraternização e incentivo ao esporte, o time da Saúde venceu a partida por 2 a 1, fortalecendo ainda mais os laços entre a gestão municipal e os moradores da região.

Para o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, a iniciativa demonstra o compromisso da Prefeitura em garantir atendimento digno à população rural.

“Chegar à nona edição do Saúde Rural mostra que estamos construindo uma política pública que aproxima a Prefeitura das comunidades. Nosso objetivo é facilitar o acesso aos serviços de saúde para quem enfrenta longas distâncias e, ao mesmo tempo, oferecer um atendimento cada vez mais humanizado. A parceria com a Secretaria Municipal de Educação torna esse trabalho ainda mais completo, porque, enquanto cuidamos da saúde das famílias, também proporcionamos conhecimento, lazer e acolhimento para as crianças”, disse o secretário.

A gerente do Centro de Multimeios da Secretaria Municipal de Educação, Lázara dos Santos, destacou que a união entre as secretarias amplia o alcance das ações da Prefeitura.

“O Multimeios tem como missão criar espaços de leitura, cultura e acolhimento. Hoje trouxemos um pedacinho da Biblioteca Pública Municipal para a zona rural, com livros infantis, contação de histórias, oficinas de brinquedos feitos com materiais recicláveis e atividades desenvolvidas pela equipe da Educação Especial. Muitas dessas crianças não têm acesso a esse tipo de experiência no dia a dia. Quando a Prefeitura une saúde e educação em uma única ação, ela leva cuidado, aprendizado e inclusão para toda a comunidade”, explicou a gerente.

Entre os moradores atendidos estava Deiviane Carvalho, de 30 anos, que aproveitou a oportunidade para realizar a inserção do Implanon.

“É muito importante para mim neste momento. Já tenho cinco filhos e sei que o Implanon é um método seguro. Agora quero me prevenir e poder cuidar da minha família com mais tranquilidade”, falou a dona de casa.

Moradora da comunidade há seis anos, Irineuda Saraiva, de 61 anos, destacou a facilidade de receber os serviços perto de casa.

“É muito bom porque a gente é bem atendido e consegue pegar os remédios sem precisar sair daqui. Hoje vim com minha filha, minha neta e meus netos. Eu faço acompanhamento da pressão alta e, quando o Saúde Rural vem para a comunidade, facilita muito a nossa vida. É um cuidado que chega mais perto da gente”, destacou a moradora.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria