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SUS discute novos protocolos para dez tipos de câncer

Propostas abrangem diferentes tumores

Por Dry Alves, ContilNet
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SUS discute novos protocolos para dez tipos de câncer
Consultas ficarão abertas por 20 dias/Foto: Reprodução

O Ministério da Saúde abriu consultas públicas sobre protocolos clínicos destinados ao diagnóstico, acompanhamento e tratamento de dez tipos de câncer no Sistema Único de Saúde (SUS).

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As propostas abrangem melanoma cutâneo, linfoma folicular, carcinoma renal de células claras, linfoma de Hodgkin, carcinoma de esôfago, câncer de cabeça e pescoço, mieloma múltiplo, câncer de ovário, adenocarcinoma de estômago e adenocarcinoma de próstata.

Os documentos foram elaborados ou atualizados com participação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec). Entretanto, a abertura das consultas ainda não representa a adoção definitiva dos protocolos pela rede pública.

A sociedade terá 20 dias para apresentar contribuições fundamentadas. Pacientes, familiares, profissionais de saúde, pesquisadores e entidades poderão consultar os documentos no portal da Conitec.

Após o encerramento do prazo, as manifestações serão analisadas pela Secretaria-Executiva da comissão. Os protocolos clínicos definem critérios de diagnóstico, tratamentos recomendados, medicamentos, doses e formas de acompanhamento dos pacientes no SUS.

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