SUS discute novos protocolos para dez tipos de câncer

Consultas ficarão abertas por 20 dias/Foto: Reprodução

O Ministério da Saúde abriu consultas públicas sobre protocolos clínicos destinados ao diagnóstico, acompanhamento e tratamento de dez tipos de câncer no Sistema Único de Saúde (SUS).

As propostas abrangem melanoma cutâneo, linfoma folicular, carcinoma renal de células claras, linfoma de Hodgkin, carcinoma de esôfago, câncer de cabeça e pescoço, mieloma múltiplo, câncer de ovário, adenocarcinoma de estômago e adenocarcinoma de próstata.

Os documentos foram elaborados ou atualizados com participação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec). Entretanto, a abertura das consultas ainda não representa a adoção definitiva dos protocolos pela rede pública.

A sociedade terá 20 dias para apresentar contribuições fundamentadas. Pacientes, familiares, profissionais de saúde, pesquisadores e entidades poderão consultar os documentos no portal da Conitec.

Após o encerramento do prazo, as manifestações serão analisadas pela Secretaria-Executiva da comissão. Os protocolos clínicos definem critérios de diagnóstico, tratamentos recomendados, medicamentos, doses e formas de acompanhamento dos pacientes no SUS.