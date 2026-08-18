Tadeu Hassem discute avanços e desafios da educação em encontro com educadores de Brasileia

Avanços e desafios da educação pública do município de Brasileia foram alguns dos tópicos abordados pelo candidato a deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos), durante um encontro com gestores e coordenadores escolares, nesta segunda-feira (17).

Desde 2023, Tadeu Hassem já destinou R$ 1,1 milhão em emendas para 11 escolas e creches do município. Os recursos foram enviados diretamente às instituições, visando garantir melhor estrutura, novos equipamentos e mais condições para alunos e profissionais.

“Garantir educação de qualidade é uma das minhas prioridades, porque a educação é um direito básico de cada cidadão. Investir na escola é investir no futuro das nossas crianças. Por isso, me coloco sempre à disposição para ouvir nossos educadores e buscar entender o que precisa ser feito para oferecer um local digno de estudo e boas condições tanto para os estudantes quanto para nossos mestres”, afirmou Tadeu Hassem.

O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, e a secretária municipal de Educação, Raiza Dias, estiveram presentes durante o encontro com os educadores e agradeceram ao candidato pelos investimentos que fizeram a diferença na qualidade do ensino.

Investir na educação é um dos principais focos da vida política de Tadeu Hassem, e momentos como esse servem para ouvir as demandas reprimidas e, assim, trabalhar para que os pedidos sejam atendidos.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom