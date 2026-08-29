Temporal com granizo atinge Florianópolis e deixa rastro de estragos

Queda de pedras de gelo destelhou casas na capital e em municípios vizinhos

Ocorrências se concentram no Norte da Ilha de Santa Catarina e no município de Biguaçu/ Foto: Reprodução

Um forte temporal acompanhado por chuva de granizo atingiu municípios da Grande Florianópolis na noite deste sábado (29). A tempestade confirmou os alertas emitidos pela Defesa Civil, que previa descargas elétricas, rajadas de vento, alagamentos pontuais e precipitação de granizo na região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a diversas ocorrências no início da noite, com concentração de chamados para fornecimento de lonas e apoio em destelhamentos. Na capital catarinense, os estragos ficaram concentrados nos bairros do Norte da Ilha. Moradores do município vizinho de Biguaçu também acionaram as equipes de resgate.

Até o momento, os bombeiros não divulgaram um balanço oficial dos danos, mas informaram que o efetivo segue em campo prestando socorro às famílias atingidas.

A Prefeitura de Florianópolis informou que a Defesa Civil municipal percorre os bairros para mapear as residências danificadas e identificar as áreas mais críticas. O levantamento completo do número de imóveis afetados está em andamento.

“As equipes estão mobilizadas e percorrendo os bairros afetados para identificar as áreas atingidas, avaliar os danos e mapear as principais necessidades da população”, destacou a administração municipal em nota oficial.

Segundo o município, o suporte emergencial está sendo direcionado prioritariamente para as situações de maior gravidade, com distribuição de materiais de proteção e orientações aos moradores.

O temporal registrado na Grande Florianópolis integra um sistema meteorológico mais amplo que afeta a Região Sul do Brasil. Acumulados de chuva entre sexta-feira (28) e domingo (30) podem ultrapassar os 200 mm em alguns pontos, impulsionados pela atuação de um cavado meteorológico e pela passagem de uma frente fria.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 518 municípios dos três estados do Sul sob aviso de perigo para tempestades. O órgão alerta para riscos de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e prejuízos em lavouras ao longo do fim de semana.