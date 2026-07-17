20/07/2026
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Acre forma gabinete com 14 órgãos para enfrentar a atual crise hídrica

Estado articula resposta à crise hídrica

Por Dry Alves, ContilNet 16/07/2026 às 19:54
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Acre forma gabinete com 14 órgãos para enfrentar a atual crise hídrica
Gabinete reúne órgãos estaduais do Acre/Foto: Juan Diaz/ContilNet

O governo do Acre formalizou a composição do Gabinete de Crise Hídrica, criado para coordenar ações diante dos impactos provocados por eventos climáticos extremos. A portaria com os integrantes e as regras de funcionamento foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (16).

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O colegiado reúne 14 órgãos e entidades da administração estadual. Entre eles estão Defesa Civil, Casa Civil, secretarias de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Povos Indígenas, além do Imac, Saneacre, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

O gabinete terá a responsabilidade de monitorar a situação hídrica, mobilizar instituições públicas e coordenar medidas destinadas a reduzir os prejuízos causados à população. As reuniões poderão ser convocadas pela presidência ou pela coordenação.

Além disso, o grupo poderá criar equipes técnicas específicas para analisar problemas relacionados à crise. Representantes de instituições públicas, empresas e organizações da sociedade civil também poderão ser convidados para participar das discussões.

As decisões serão tomadas por maioria simples, desde que a reunião tenha o quórum mínimo estabelecido. A participação dos integrantes será considerada serviço público relevante e não dará direito a remuneração adicional.

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