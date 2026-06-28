Tornado de categoria EF3 atinge cidade e destrói mais de mil estruturas

Vórtice destrutivo afetou o planejamento urbano e bloqueou vias com galhos e destroços/ Foto: Reprodução

A passagem de um tornado classificado na categoria EF3 pela Escala Fujita Melhorada causou destruição generalizada no município de Andover, no estado do Kansas, nos Estados Unidos. O fenômeno meteorológico registrou ventos sustentados acima dos 250 km/h, arrancando coberturas residenciais, arremessando veículos a grandes distâncias e colapsando centenas de edificações em um curto intervalo de tempo.

Balanços preliminares das equipes de monitoramento e defesa civil locais apontam que mais de mil construções sofreram danos estruturais severos ou foram completamente pulverizadas pela força do vento.

A tempestade transformou vias públicas em depósitos de escombros, arrancou árvores de grande porte pelas raízes e interrompeu serviços essenciais na região, desalojando dezenas de famílias que perderam seus patrimônios.

De acordo com especialistas em ciências atmosféricas, tornados avaliados com o índice EF3 detêm energia cinética suficiente para comprometer a integridade de fundações imobiliárias consideradas robustas. A pressão exercida pelas correntes de ar consegue romper barreiras de concreto armado e transformar fragmentos soltos de madeira, metal e vidro em projéteis de alta velocidade.

Devido à velocidade de deslocamento e ao potencial letal do vórtice, autoridades meteorológicas reforçam que a emissão de alertas precoces de evacuação ou confinamento em abrigos subterrâneos constitui a principal ferramenta de mitigação de óbitos, visto que o tempo de reação dos moradores é limitado a poucos minutos.

A magnitude do desastre em Andover reitera a vulnerabilidade de perímetros urbanos diante de eventos climáticos extremos de rápida evolução, restando aos órgãos de segurança a orientação para que a população busque células de sobrevivência e aguarde o término do período de atividade da tempestade.

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