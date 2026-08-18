TRE-AC define quem abre propaganda para Governo e Senado

Sorteio definiu a ordem dos programas/Foto: Reprodução

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) definiu nesta terça-feira (18) a ordem inicial de veiculação da propaganda eleitoral gratuita dos candidatos ao Governo e ao Senado nas Eleições de 2026.

Na disputa pelo Governo do Acre, a coligação Trabalho da Esperança será a primeira a aparecer no horário eleitoral. Na sequência, serão exibidas as propagandas da Frente Ampla pelo Acre, Avança Acre e Produzir para Empregar.

Para o Senado, a Federação PSOL Rede abrirá a programação. Depois aparecem Produzir para Empregar, Avança Acre, Frente Ampla pelo Acre e Trabalho da Esperança.

O sorteio também estabeleceu a ordem para as candidaturas a deputado federal e estadual. Nos dois cargos, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) será o primeiro partido a aparecer.

A ordem sorteada será utilizada como ponto de partida. Nos programas seguintes, a veiculação seguirá o sistema de alternância previsto na legislação eleitoral, evitando que um mesmo participante permaneça sempre na primeira posição.

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começa no dia 28 de agosto e segue até 1º de outubro. Caso haja segundo turno, os programas serão retomados entre 9 e 23 de outubro.