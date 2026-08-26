TRE do Acre prepara uso de IA para analisar auditorias

Plataforma auxiliará equipes de auditoria/Foto: Ilustração

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) participa da criação de uma plataforma que utilizará inteligência artificial para auxiliar o trabalho de auditoria no Judiciário. A tecnologia poderá analisar documentos, organizar evidências e sugerir possíveis achados, mas não terá autonomia para tomar decisões.

O projeto é desenvolvido em parceria com os tribunais eleitorais do Amapá e de Goiás e com o Tribunal de Justiça do Amapá. A iniciativa recebeu o Selo Judiciário Inovador, reconhecimento concedido no âmbito de premiação promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A ferramenta deverá atuar em diferentes etapas das auditorias, desde o planejamento e a execução até o acompanhamento e a comunicação dos resultados. A plataforma também reunirá relatórios, painéis gerenciais, controles de acesso, registros de evidências e trilhas de auditoria.

Agentes de inteligência artificial serão utilizados para fazer triagem e resumo de documentos, pesquisar normas, revisar e classificar evidências e auxiliar na elaboração dos papéis de trabalho. A expectativa é reduzir o tempo gasto pelas equipes com tarefas repetitivas.

Apesar da incorporação da tecnologia, toda sugestão gerada pela inteligência artificial deverá passar por revisão humana obrigatória. O projeto também prevê registro das interações, proteção de dados, segurança da informação e definição dos limites de atuação dos agentes digitais.

A solução será testada e validada gradualmente pelas próprias equipes de auditoria. Entre os resultados esperados estão a melhoria na organização das evidências, maior padronização dos trabalhos e mais facilidade para consultar documentos e normas.