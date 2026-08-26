Segunda edição do Tropa do Play Pickleball League/Foto: cedida

Rio Branco recebe, nos dias 28 e 29 de agosto, a segunda edição do Tropa do Play Pickleball League, torneio que reúne praticantes da modalidade em dois dias de disputas, integração e premiação.

A competição será realizada nas categorias masculina e feminina, com disputas individuais e em duplas. Ao todo, foram disponibilizadas 50 vagas, sendo 40 para homens e 10 para mulheres.

No primeiro dia, sexta-feira (28), as atividades acontecem das 18h às 22h. Já no sábado (29), os jogos começam às 14he seguem até as 23h.

Além da competição dentro de quadra, a proposta do Tropa do Play é aproximar os participantes e fortalecer a prática do pickleball na capital acreana. O torneio tem como pilares o respeito durante as disputas, a amizade entre os jogadores e a integração proporcionada pelo esporte.

A inscrição custa R$ 70. Para quem optar por disputar simultaneamente as modalidades individual e em dupla, o valor é de R$ 100.

Cada participante recebe um kit com camiseta de uso obrigatório durante o torneio, medalha de participação e vouchers para espetinho, geladinho e garrafas de água.

ASegunda edição do Tropa do Play Pickleball League/Foto: cedidaPremiação

Os campeões também receberão premiação em dinheiro. Na disputa individual, o primeiro colocado leva R$ 100, enquanto o vice-campeão recebe R$ 50.

Nas duplas masculinas, os campeões recebem R$ 300, e os segundos colocados, R$ 150. Na categoria feminina, a dupla vencedora leva R$ 150, enquanto as vice-campeãs recebem R$ 80.

Além dos valores em dinheiro, as duplas campeãs receberão um prêmio surpresa.

A segunda edição chega após a realização do primeiro torneio e busca ampliar o espaço do pickleball em Rio Branco, reunindo jogadores em uma competição que combina esporte e convivência fora das quadras.