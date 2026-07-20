22/07/2026
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Trump: “Nos sentimos muito mal” pelas mortes de militares no Oriente Médio

Presidente lamentou as mortes e afirmou que ofensiva enfraqueceu o Irã

Por Redação ContilNet 19/07/2026 às 21:45
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Trump: “Nos sentimos muito mal” pelas mortes de militares no Oriente Médio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo (20) que “sentimos muito” pelos militares norte-americanos que morreram na guerra com o Irã, elevando o número de vítimas fatais para 17.

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“Sentimos muito, mas vocês sabem, aquelas pessoas maravilhosas, aqueles grandes patriotas […] estão lá fora lutando para que o Irã não possa ter uma arma nuclear”, disse Trump a repórteres ao retornar a Washington após assistir à final da Copa do Mundo.

Um militar foi morto no norte do Iraque no sábado (18), enquanto outros dois morreram durante ataques na Jordânia na sexta-feira (17), de acordo com o Centcom (Comando Central dos EUA).

Horas depois de o Centcom anunciar a nona noite consecutiva de ataques contra o Irã, Trump passou a elogiar as forças militares dos EUA.

“O Irã foi muito, muito prejudicado. Eles perderam quase tudo militarmente. Resta-lhes muito pouco”, disse o presidente, acrescentando que os EUA “os atingiram com muita força novamente esta noite”.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por joaonakamura.

Conteúdo Original / Fonte: joaonakamura

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