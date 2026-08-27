27/08/2026
ContilNet Notícias Logo

TSE rebate mensagem sobre acesso militar ao código das urnas

Corte esclarece fiscalização feita em 2022

Por Dry Alves, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
TSE rebate mensagem sobre acesso militar ao código das urnas
Código das urnas passa por fiscalização/Foto: Reprodução

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) classificou como falsa a informação de que as Forças Armadas teriam sido impedidas de inspecionar o código-fonte das urnas eletrônicas. A mensagem voltou a circular em grupos de WhatsApp durante a campanha de 2026.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Segundo o tribunal, representantes militares tiveram acesso aos sistemas eleitorais e participaram da fiscalização realizada antes das eleições gerais de 2022.

As Forças Armadas integravam, naquele pleito, a relação de instituições autorizadas a fiscalizar os sistemas de votação. Em 2023, entretanto, deixaram a lista porque o TSE considerou que a análise de softwares eleitorais não faz parte das atribuições constitucionais da instituição.

Atualmente, mais de uma centena de entidades podem acompanhar o desenvolvimento e a preparação dos sistemas. A lista inclui Polícia Federal, Ministério Público, Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União, OAB, partidos e universidades.

Para as eleições deste ano, o código-fonte está disponível para inspeção desde outubro de 2025. O acesso permanecerá aberto até a cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas.

A inspeção permite que as instituições credenciadas analisem os programas usados na votação, na transmissão e na totalização dos resultados. O procedimento integra as etapas de auditoria realizadas antes do pleito.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.