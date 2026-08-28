TSE reúne gigantes da tecnologia contra fake news nas eleições

Plataformas discutirão eleições de 2026/Foto: Reprodução

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançará na próxima terça-feira (1º) uma ferramenta voltada ao enfrentamento da desinformação durante as eleições de 2026. A iniciativa reunirá orientações produzidas por algumas das principais plataformas digitais que operam no Brasil.

Batizado de “Plataformas Digitais em Ação”, o projeto será disponibilizado no portal TSE Facilita. A proposta é auxiliar no cumprimento de decisões judiciais e na adoção de medidas contra conteúdos falsos, manipulados ou retirados de contexto.

Entre as empresas participantes estão Google, Microsoft e Meta, responsável pelo WhatsApp, Facebook e Instagram. As companhias aderiram a memorandos de entendimento firmados com a Justiça Eleitoral para reforçar a cooperação durante o período eleitoral.

O material será direcionado principalmente a juízes eleitorais, integrantes do Ministério Público, defensores públicos, assessorias técnicas, partidos e candidatos. Também poderão participar profissionais envolvidos diretamente na organização e fiscalização do processo eleitoral.

A programação abordará o cumprimento de ordens judiciais nas redes, o uso de inteligência artificial e as estratégias para conter a circulação de desinformação. Representantes da Anatel e do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR também participarão das discussões.

A abertura será transmitida pelo canal do TSE no YouTube. As demais atividades poderão ser acompanhadas presencialmente ou pela internet, mas dependerão de inscrição prévia dos interessados.