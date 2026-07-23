Saiba como fundação do Acre poderá apoiar projetos da Unir

Parceria poderá fortalecer novos projetos/Foto: Reprodução

A Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape) poderá continuar atuando como instituição de apoio à Universidade Federal de Rondônia (Unir) por mais um ano.

A autorização permite que a fundação colabore com projetos acadêmicos, científicos e institucionais desenvolvidos pela universidade. A atuação pode envolver atividades administrativas e financeiras necessárias para executar iniciativas de ensino, pesquisa, extensão e inovação.

Fundações dessa natureza auxiliam universidades públicas na gestão de recursos, na compra de materiais, na contratação de serviços e na organização de projetos financiados por órgãos públicos ou instituições parceiras.

A renovação cria condições para a continuidade da cooperação entre a Fundape e a universidade rondoniense. Cada projeto, entretanto, deverá seguir as regras previstas na legislação federal e passar pelos procedimentos internos das instituições envolvidas.

Criada no Acre, a Fundape desenvolve atividades relacionadas ao apoio técnico e administrativo a projetos acadêmicos. A atuação junto à Unir amplia a integração regional em iniciativas voltadas à produção científica e ao desenvolvimento da Amazônia.

A autorização foi concedida conjuntamente pelas secretarias de Educação Superior, do Ministério da Educação, e de Políticas e Programas Estratégicos, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

A renovação consta na Portaria Conjunta nº 159, publicada na edição desta quinta-feira (23) do Diário Oficial da União.