Veja o que será revitalizado em laboratório de saúde da Ufac

Laboratório da Ufac será revitalizado/Foto: Reprodução

A Universidade Federal do Acre (Ufac) vai revitalizar o Laboratório de Citogenética Humana, espaço voltado ao desenvolvimento de atividades acadêmicas e científicas relacionadas ao estudo dos cromossomos e de alterações genéticas.

Para viabilizar o projeto, a instituição contratou a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape). A entidade ficará responsável por serviços especializados de gestão administrativa e financeira.

O contrato tem valor total de R$ 1 milhão e vigência entre 22 de julho de 2026 e 22 de janeiro de 2028. O documento, contudo, não detalha quais equipamentos serão adquiridos nem o cronograma previsto para a execução das melhorias.

A citogenética humana é uma área que analisa a estrutura, a quantidade e o comportamento dos cromossomos. Os estudos podem auxiliar na identificação de alterações relacionadas a síndromes genéticas, problemas reprodutivos e outras condições de saúde.

Dentro das universidades, laboratórios desse segmento também são utilizados na formação de estudantes, no treinamento de pesquisadores e na execução de projetos científicos. A revitalização poderá ampliar a estrutura disponível para essas atividades na Ufac.

A contratação foi realizada por dispensa de licitação, com fundamento na Lei nº 14.133/2021, que permite contratar instituições dedicadas à pesquisa, ao ensino, ao desenvolvimento institucional e à inovação em situações previstas na legislação.

As informações constam no Extrato de Contrato nº 16/2026, publicado na edição desta quinta-feira (23) do Diário Oficial da União (DOU).