Vacinação antirrábica será realizada de casa em casa neste sábado

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (29), mais uma etapa da vacinação antirrábica de cães e gatos de casa em casa. Nesta semana, as equipes do Departamento de Controle de Zoonoses (DCZ) estarão nos bairros Quinze e Triângulo Novo, percorrendo as ruas das 8h às 12h para levar a imunização diretamente aos moradores.
A iniciativa faz parte do cronograma municipal de vacinação e busca facilitar o acesso dos tutores ao serviço, aproximando a prevenção das famílias. Durante a ação, os agentes de Vigilância em Zoonoses estarão devidamente identificados e visitarão as residências para vacinar os animais e orientar a população.
A Secretaria Municipal de Saúde orienta os tutores a receberem as equipes e apresentarem seus cães e gatos para a imunização. Caso não seja possível concluir todo o roteiro previsto neste sábado, os profissionais retornarão no sábado seguinte para dar continuidade ao trabalho e finalizar o atendimento na região.
A vacinação antirrábica é uma das principais medidas de prevenção da raiva, doença grave que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos e apresenta alta letalidade. Manter cães e gatos vacinados protege os animais e contribui para a segurança das famílias e de toda a comunidade.
Em 2025, Rio Branco vacinou 38.289 cães e gatos, alcançando 100% da meta estabelecida para a campanha. O resultado demonstra a importância da participação dos tutores e do trabalho realizado pelas equipes nos bairros.
A estratégia de vacinação de casa em casa, somada aos pontos fixos e itinerantes, permite ampliar o alcance da imunização no município.
Onde vacinar durante a semana
Além da vacinação realizada nos bairros, os tutores podem procurar os pontos disponíveis de segunda a sexta-feira:
*URAP Francisco Roney Meireles:* Rua Arara, nº 132, bairro Adalberto Sena. A vacinação ocorre no trailer instalado na área externa, das 8h às 12h.
*Departamento de Controle de Zoonoses (DCZ):* AC-040, nº 2.460, Vila Acre. Atendimento das 7h às 17h.
*Arasuper Sobral:* ponto itinerante de vacinação disponível entre 31 de agosto e 18 de setembro, das 8h às 12h.
Para levar os animais aos pontos de vacinação, a recomendação é que os cães sejam conduzidos com coleira e guia, enquanto os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas. Esses cuidados ajudam a evitar fugas, acidentes e contato com outros animais. Os tutores também devem observar o comportamento dos animais durante o deslocamento e no local de vacinação.
O DCZ é uma unidade pública que atua na prevenção e no controle de zoonoses, doenças que podem ser transmitidas entre animais e seres humanos, como a raiva e a leptospirose —, além de desenvolver ações de vigilância e vacinação antirrábica.
Com a vacinação realizada diretamente nos bairros e a oferta de pontos fixos e itinerantes, a Prefeitura busca facilitar o acesso dos tutores e ampliar a proteção dos cães e gatos da capital. A participação da população é fundamental para manter a cobertura vacinal e fortalecer a prevenção da raiva em Rio Branco.