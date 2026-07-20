Principal registro foi um grave acidente de trânsito no trecho entre Sena Madureira e Rio Branco

á no trecho da BR-364 entre Sena Madureira e Manoel Urbano, não houve registro de acidentes durante o final de semana. — Foto: Reprodução

As forças de segurança divulgaram o balanço das ocorrências registradas na BR-364, na região de Sena Madureira, durante o final de semana. O principal registro foi um grave acidente de trânsito no trecho entre Sena Madureira e Rio Branco, que resultou na morte de uma mulher.

A vítima foi identificada como Leandra Chagas Pessoa, de 35 anos, que trafegava em uma motocicleta quando foi atingida por um caminhão. Segundo informações repassadas à polícia, o motorista do veículo de carga relatou que uma coluna de fumaça no local do acidente prejudicou a visibilidade, o que pode ter contribuído para a colisão. As circunstâncias do caso serão apuradas pelas autoridades competentes.

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Já no trecho da BR-364 entre Sena Madureira e Manoel Urbano, não houve registro de acidentes durante o final de semana, sendo considerado um período tranquilo para os condutores que utilizaram a rodovia.

As autoridades reforçam a orientação para que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela BR-364, especialmente durante o período de estiagem, quando a fumaça provocada por queimadas pode reduzir significativamente a visibilidade e aumentar o risco de acidentes.