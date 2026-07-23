Obra terá campo, quadra e pista de lazer

Novo espaço será construído em Tarauacá/Foto: Ilustração

Tarauacá ganhará um novo espaço esportivo com campo de futebol de grama sintética, meia quadra de basquete, parquinho infantil e pista de caminhada. A estrutura será construída na Avenida Tancredo Neves, no bairro Avelino Leal.

O projeto busca reunir diferentes opções de esporte e lazer em uma mesma área, permitindo a utilização do espaço por crianças, jovens, adultos e idosos. A pista de caminhada também amplia as possibilidades de atividades físicas para os moradores.

A empresa Martins e Ferraz Ltda. foi declarada vencedora do processo de contratação. O investimento previsto é de R$ 1,5 milhão, conforme o resultado da concorrência conduzida pela Prefeitura de Tarauacá.

Os recursos são provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento, o Novo PAC, por meio de um termo firmado com o Ministério do Esporte. A contratação deverá seguir as especificações e os quantitativos previstos no projeto básico.

Com a conclusão do processo licitatório, a prefeitura poderá avançar para a formalização do contrato e para as etapas necessárias ao início da obra.

A homologação do resultado da concorrência e a autorização para a contratação saíram no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (23).